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futebol

CRB bate CSA em clássico e cola no G-4 da Série B

Galo foi superior em relação ao rival e construiu a sua vitória na etapa inicial...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 21:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 21:04
Crédito: Reprodução/CRB
No estádio Rei Pelé, o CRB levou a melhor no clássico e venceu o CSA por 2 a 0. Com o placar, o Galo é o 5º, com 11 pontos. O Azulão é o 16º, com 3 pontos.Na próxima rodada, o CRB recebe o Sampaio Corrêa. Enquanto isso, o Azulão visita o América-MG, no Independência.
O jogo
A organização do CRB pesou na etapa inicial. Consciente com a bola nos pés, o time de Marcelo Cabo envolveu o time adversário e o gol era questão de tempo. Com pouco mais de 15 minutos, Reginaldo saiu na cara do goleiro e tocou para o fundo da rede, 1 a 0.
Sem inspiração, o CSA pouco produzia. Na melhor oportunidade, Norberto aproveitou um erro da zaga e parou em ótima defesa de Victor Souza.
Nos minutos finais o CRB ampliou o marcador. Em bela jogada coletiva, Luidy ficou em ótima condição para chutar e tocou entre as pernas de Bruno Grassi, 2 a 0.
Na etapa final o Galo administrou o resultado de maneira inteligente. Diante de um rival sem reação, a equipe vermelha trocava passes e gastava o tempo no campo de ataque.
Na reta final do confronto o CSA teve a melhor chance na casa dos 41 minutos em cobrança de pênalti. Alecsandro bateu e Victor Souza defendeu.

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