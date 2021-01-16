Craque do Napoli, Fabián Ruiz testa positivo para Covid-19

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O Napoli anunciou neste sábado que o meia espanhol Fabián Ruiz testou positivo para Covid-19. Peça-chave da equipe treinada por Gennaro Gattuso, o jogador terá que cumprir isolamento, e por isso irá desfalcar o time na decisão contra o Juventus pela Supercopa da Itália.

Quem leva o título italiano? Veja já a tabelaCom o positivo de Fabián Ruiz para Covid-19, o Napoli irá submeter todo o elenco a mais testes antes do confronto contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. A partida, que ocorrerá neste domingo às 8:30 (de Brasília), é válida pela 18ª rodada da Serie A.

Além da partida deste domingo, contra a Fiorentina, Fabián também não estará disponível para a decisão da Supercopa Italiana, contra a Juventus. A partida, que seria uma esperança de título do Napoli na temporada, ocorrerá na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília).