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Craque do Napoli, Fabián Ruiz testa positivo para Covid-19

Espanhol de 24 anos não poderá jogar a decisão contra a Juventus pela Supercopa da Itália na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 17:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:00

Crédito: Reprodução
O Napoli anunciou neste sábado que o meia espanhol Fabián Ruiz testou positivo para Covid-19. Peça-chave da equipe treinada por Gennaro Gattuso, o jogador terá que cumprir isolamento, e por isso irá desfalcar o time na decisão contra o Juventus pela Supercopa da Itália.
Quem leva o título italiano? Veja já a tabelaCom o positivo de Fabián Ruiz para Covid-19, o Napoli irá submeter todo o elenco a mais testes antes do confronto contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. A partida, que ocorrerá neste domingo às 8:30 (de Brasília), é válida pela 18ª rodada da Serie A.
Além da partida deste domingo, contra a Fiorentina, Fabián também não estará disponível para a decisão da Supercopa Italiana, contra a Juventus. A partida, que seria uma esperança de título do Napoli na temporada, ocorrerá na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília).
Fabián Ruiz está no Napoli desde 2018, quando foi contratado junto ao Real Bétis por R$ 137 milhões (30 milhões de euros na cotação da época), e é alvo de Barcelona e Real Madrid. O jogador tem 106 partidas com a camisa da equipe italiana, e marcou 12 gols.

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