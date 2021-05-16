Craque do jogo, Lucas Paquetá vibra com vitória do Lyon e convocação para a Seleção: 'Momento muito feliz'

Crédito: Damiel LG / Lyon

Vivendo um excelente momento, o meio-campista Lucas Paquetá, um dos principais nomes do Lyon na temporada, foi mais uma vez destaque pelos Gones no Campeonato Francês. Neste domingo, o brasileiro marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória do seu time sobre o Nîmes, na penúltima rodada da Ligue 1.

+ Veja a tabela da Ligue 1- Hoje foi uma partida muito importante para a gente, pois precisávamos vencer para manter as chances de conquistar a vaga para a Champions. Soubemos impor nosso ritmo de jogo e construímos o resultado com inteligência. Fico feliz pelos gols, pela assistência, mas o mais importante foi ter conquistado os três pontos - disse Paquetá.

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