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Craque do jogo, Lucas Paquetá vibra com vitória do Lyon e convocação para a Seleção: 'Momento muito feliz'

Brasileiro marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória sobre o Nîmes neste domingo, e comandou triunfo que deixou Lyon vivo na briga por vaga na Champions...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 18:43
Crédito: Damiel LG / Lyon
Vivendo um excelente momento, o meio-campista Lucas Paquetá, um dos principais nomes do Lyon na temporada, foi mais uma vez destaque pelos Gones no Campeonato Francês. Neste domingo, o brasileiro marcou duas vezes e deu uma assistência na vitória do seu time sobre o Nîmes, na penúltima rodada da Ligue 1.
+ Veja a tabela da Ligue 1- Hoje foi uma partida muito importante para a gente, pois precisávamos vencer para manter as chances de conquistar a vaga para a Champions. Soubemos impor nosso ritmo de jogo e construímos o resultado com inteligência. Fico feliz pelos gols, pela assistência, mas o mais importante foi ter conquistado os três pontos - disse Paquetá.
+ Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
Na última sexta-feira, Lucas Paquetá foi convocado mais uma vez pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O ex-Flamengo afirmou estar vivendo um "momento muito feliz" na carreira.

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