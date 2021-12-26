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Craque do jogo, Lucas Moura exalta atuação e vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace: 'Domingo especial'

Brasileiro foi o grande destaque dos Spurs, com um gol e duas assistências. No meio de semana, Lucas já havia classificado o Tottenham para a semifinal da Copa da Liga Inglesa...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2021 às 16:51

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 16:51

Melhor jogador em campo na vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace, neste domingo, por 3 a 0, no Campeonato Inglês, o atacante Lucas Moura celebrou o resultado após a partida. Autor de um gol e duas assistências, o brasileiro foi um dos protagonistas do futebol inglês no "Boxing Day".
- Fico feliz com o meu desempenho e de toda equipe. Uma vitória consistente diante da nossa torcida. O time tem crescido bastante durante a competição e fico feliz de poder participar e contribuir com gol e assistências. Um domingo muito especial - disse Lucas após a partida.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Com este resultado, o Tottenham pulou para a quinta posição da Premier League, com 29 pontos, mas com três jogos a menos que o líder Manchester City, que tem 47. Os Spurs sofreram com um surto de Covid-19 no elenco recentemente, que impediu o clube de entrar em campo em algumas rodadas.
+ Retrospectiva LANCE!: veja o ano da Seleção Brasileira Masculina em 12 fotos
A equipe de Antonio Conte voltará a campo na próxima terça-feira, diante do Southampton, fora de casa, no último compromisso em 2021. Após o jogo contra os Saints, o Tottenham encara o Watford, também fora de casa, no dia 1º de janeiro.
Crédito: LucasMouratemcincogolsmarcadospeloTottenhamnestatemporada(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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