Craque do jogo, Lucas Moura exalta atuação e vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace: 'Domingo especial'

Melhor jogador em campo na vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace, neste domingo, por 3 a 0, no Campeonato Inglês, o atacante Lucas Moura celebrou o resultado após a partida. Autor de um gol e duas assistências, o brasileiro foi um dos protagonistas do futebol inglês no "Boxing Day".

- Fico feliz com o meu desempenho e de toda equipe. Uma vitória consistente diante da nossa torcida. O time tem crescido bastante durante a competição e fico feliz de poder participar e contribuir com gol e assistências. Um domingo muito especial - disse Lucas após a partida.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

Com este resultado, o Tottenham pulou para a quinta posição da Premier League, com 29 pontos, mas com três jogos a menos que o líder Manchester City, que tem 47. Os Spurs sofreram com um surto de Covid-19 no elenco recentemente, que impediu o clube de entrar em campo em algumas rodadas.

+ Retrospectiva LANCE!: veja o ano da Seleção Brasileira Masculina em 12 fotos

A equipe de Antonio Conte voltará a campo na próxima terça-feira, diante do Southampton, fora de casa, no último compromisso em 2021. Após o jogo contra os Saints, o Tottenham encara o Watford, também fora de casa, no dia 1º de janeiro.