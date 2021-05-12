Craque do interior em 2013, atacante se diz motivado para disputa do Troféu do Interior

Crédito: Jogador teve, por muitos anos, seus direitos ligados ao São Paulo (Divulgação/Ituano

Depois de oito anos, o atacante Roni espera alcançar mais uma vez o posto de destaque no futebol do interior paulista. Contratado no início de fevereiro, o atleta se diz focado para ajudar o Galo já no primeiro desafio do Troféu do Interior, nessa quarta-feira (12), diante do Santo André em Itu às 18h45 (de Brasília).>Como estão as quartas de final do Campeonato Paulista?De volta ao Brasil, Roni trás consigo a bagagem de ser eleito o craque do interior no ano de 2013 e a rodagem pela Europa. O jogador já disputou nove jogos no Paulistão e foi titular na última partida, diante do próprio Santo André, pela última rodada da fase de Grupos do Paulistão.

- motivação para o Troféu do Interior é muito grande, até porque vale uma vaga na Copa do Brasil. Nosso grupo tá focado pra essa competição e vamos dar nosso melhor pra buscar esse título - afirmou o atacante, antes de completar:

- Todo jogador quer ganhar títulos por onde passa, esse torneio será muito importante pro clube. Espero ajudar o Ituano de todas as maneiras, vamos com força máxima pra conseguir as vitórias.

O Ituano divide lugar com Santo André Ponte Preta e Botafogo-SP nas quartas de final da competição. Depois, os dois melhores vão jogar a semifinal com Novorizontino e o eliminado na segunda fase do Paulistão. Pensando nesse chaveamento, o atleta comentou sobre o confronto contra o Ramalhão.