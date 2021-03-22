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futebol

Craque do Atlético de Madrid, Luis Suárez diz preferir Haaland à Mbappé

Atacante uruguaio do Atlético de Madrid falou sobre as duas estrelas em potencial do futebol mundial...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 19:52
Crédito: Foto: ©Maxppp
O atacante uruguaio Luis Suárez falou sobre dois jovens jogadores que estão sendo destaque na posição de centroavante: Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O jogador do Atlético de Madrid diz ter uma preferência por um dos jogadores.
Veja a tabela do Espanhol- (Haaland) É um enorme jogador. Está num nível espetacular. Tem uma potência física admirável. É um dos melhores números nove do mundo, que vai marcar uma época. Se prefiro Mbappé ou Haaland? Um pouco mais Haaland, mas Mbappé também está num nível elevadíssimo - disse Suárez.
O atacante do Atlético de Madrid também falou sobre o Barcelona, seu ex-clube, e sobre sua amizade com o camisa 10 do Barça, Lionel Messi.
- Vejo os jogos do Barça porque gosto de ver futebol. Tenho admiração pelo clube que defendi e estou agradecido. Com Messi tenho uma relação quase diária - falou o atacante uruguaio.

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