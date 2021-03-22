Craque do Atlético de Madrid, Luis Suárez diz preferir Haaland à Mbappé

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O atacante uruguaio Luis Suárez falou sobre dois jovens jogadores que estão sendo destaque na posição de centroavante: Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O jogador do Atlético de Madrid diz ter uma preferência por um dos jogadores.

Veja a tabela do Espanhol- (Haaland) É um enorme jogador. Está num nível espetacular. Tem uma potência física admirável. É um dos melhores números nove do mundo, que vai marcar uma época. Se prefiro Mbappé ou Haaland? Um pouco mais Haaland, mas Mbappé também está num nível elevadíssimo - disse Suárez.

O atacante do Atlético de Madrid também falou sobre o Barcelona, seu ex-clube, e sobre sua amizade com o camisa 10 do Barça, Lionel Messi.