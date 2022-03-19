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Craque da partida contra o Botafogo-SP, Luciano é ovacionado pela torcida do São Paulo e agradece

Responsável pelo desempate da rodada, o jogador marcou seu primeiro gol na temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 18:48

Publicado em 19 de Março de 2022 às 18:48

Responsável pela vitória do São Paulo contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), no Estádio do Morumbi, Luciano foi o autor do segundo gol que garantiu o desempate da partida.Ovacionado pela torcida e considerado o craque do jogo, o camisa 11 do Tricolor marcou seu primeiro gol nesta temporada 2022. O atleta agradeceu pelo carinho recebido pelos torcedores.
- Acho que o jogo foi difícil. Tanto que eu vi umas reportagens dizendo que se eles estivessem no nosso grupo, eles estariam brigando para se classificar. Depois do pênalti ali, a gente deu uma abaixada, se concentrou um pouco, mas logo a gente soube também administrar. No primeiro tempo, a gente comandou, no segundo também. Graças a Deus fui abençoado, entrei, pude fazer o gol. A energia com a torcida é sensacional, cada dia que passa me sinto mais a vontade no clube. Só posso entregar em gols, vantagens e vitórias para eles - disse.
Luciano também fez uma breve análise da partida e afirmou que considerou que o São Paulo dominou as duas etapas do jogo. Além disso, ressaltou também um pedido feito por Rogério Ceni para a equipe.
- Acho que até hoje no primeiro tempo tivemos muitas oportunidades, no segundo também. Professor pede para a gente se concentrar na hora do último passe, da finalização, para a gente fazer mais gols. Acho que isso a gente vai trabalhar internamente, vai conversando e aprimorando cada vez mais para matar o jogo o quanto antes - concluiu.TABELA> Veja tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo garantiu mais três pontos na tabela e encerrou a etapa da fase de grupos do Campeonato Paulista 2022. Agora, já classificado para as quartas de final, se prepara para enfrentar o São Bernardo na terça-feira (22), em jogo único válido pelas quartas de final da competição.
Crédito: LucianoéconsideradoocraquedapartidadoSãoPaulocontraoBotafogo-SP(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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