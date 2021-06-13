Craque da Eslováquia relata arrepios com situação de Eriksen: 'Estamos todos pensando nele'

O susto envolvendo o meia Christina Eriksen, na partida entre Dinamarca e Finlândia, no último sábado, chocou o mundo do esporte. Craque da seleção eslovaca, que entra em campo nesta segunda-feira contra a Polônia, o meia Marek Hamsik, comentou o arrepio em acompanhar a cena pela televisão.- Meu coração ainda está batendo forte depois daquele jogo entre Dinamarca e Finlândia. Foi horrível, tive arrepios depois daquele momento. Foi terrível, mas graças a Deus Christian está estável e se comunicando. Estamos todos pensando nele - disse Hamsik, que emendou falando sobre a estreia na Euro.