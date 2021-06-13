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Craque da Eslováquia relata arrepios com situação de Eriksen: 'Estamos todos pensando nele'

Meia comentou a agonia em assistir o atendimento ao dinamarquês no último sábado...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 13:43

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 13:43

Crédito: Paul Ellis/AFP
O susto envolvendo o meia Christina Eriksen, na partida entre Dinamarca e Finlândia, no último sábado, chocou o mundo do esporte. Craque da seleção eslovaca, que entra em campo nesta segunda-feira contra a Polônia, o meia Marek Hamsik, comentou o arrepio em acompanhar a cena pela televisão.- Meu coração ainda está batendo forte depois daquele jogo entre Dinamarca e Finlândia. Foi horrível, tive arrepios depois daquele momento. Foi terrível, mas graças a Deus Christian está estável e se comunicando. Estamos todos pensando nele - disse Hamsik, que emendou falando sobre a estreia na Euro.
- Estamos animados para esse jogo, é a Eurocopa. Jogar este torneio é muito especial, principalmente pela Eslováquia. Nos preparamos em uma longa semana, serão grandes emoções e estamos muito animados. É começar amanhã e dar o melhor - complementou o meio-campista em entrevista coletiva neste domingo.
+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa
Aos 33 anos, Hamsik é a grande estrela da seleção eslovaca e está recuperado de lesão na panturrilha. O atleta já somou passagens por Slovan Brastislava, Brescia, Napoli, Dalian Pro, IFK Goteborg e Trabzonspor.

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