CR7 volta e alcança feito histórico, mas Manchester United perde para o Arsenal na Premier League

Em partida com muitas emoções, o Arsenal venceu o Manchester United por 3 a 1, na manhã deste sábado, em jogo que abriu a 34ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto foi realizado na casa dos Gunners, o Emirates, em Londres, e contou com gols de Nuno Tavares, Saka e Xhaka. Cristiano Ronaldo descontou e alcançou 100 gols na história do torneio.
Este foi o primeiro jogo do United desde o anúncio do acordo com o técnico Erik Ten Hag para a temporada 2022/2023. Até lá, o holandês seguirá no Ajax, e quem fica à frente do Manchester interinamente é o alemão Ralf Rangnick. Também foi a primeira partida de CR7 desde a morte de seu filho recém-nascido. Ele recebeu homenagens das duas torcidas.GOL RELÂMPAGOLogo aos dois minutos, o placar já estava aberto. Saka chutou com curva, De Gea fez linda defesa, mas deu rebote e deixou o português Nuno Tavares livre para marcar para o Arsenal. O United reagiu com os também portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, este com uma bomba no travessão.
AMPLIOU!No entanto, quem marcou foi o Arsenal. Aos 26, Saka tabelou com Ödegaard e a bola sobrou para Nketiah, que marcou. Porém, o VAR interveio. O juiz anulou o gol, por impedimento, mas deu pênalti. Saka bateu e fez 2 a 0, já aos 30 minutos.
CR7 ou CR100?Dois minutos depois, Matic cruzou e Cristiano Ronaldo diminuiu, mesmo um pouco torto. Ainda abalado com a perda do filho, ele pouco comemorou. Este foi o 100° gol dele na história da Premier League. Ao todo, CR7 tem 811 gols como profissional. Aos 37 anos, será que ele chega ao milésimo?
UNITED VOLTA AVASSALADOR, MAS EM VÃONa volta do intervalo, só deu Manchester United. Aos nove, Nuno Tavares cometeu pênalti ao botar a mão na bola, e Bruno Fernandes bateu na trave. Cinco minutos depois, CR7 balançou novamente as redes, mas o gol foi anulado por estar alguns centímetros impedido.
Aos 11, Cristiano serviu Dalot, que parou novamente na trave. Em meio à pressão do Manchester, Xhaka acertou um belo chute de fora da área e fez 3 a 1 para o Arsenal, aos 30. O United sofreu o golpe. O Arsenal passou a segurar o resultado, e os últimos minutos foram sem grandes emoções.
CLASSIFICAÇÃOApós o resultado em um confronto direto, o Arsenal aparece em quarto lugar, com 60 pontos, em 33 partidas. Já o United ocupa o sexto lugar, com 54, mas com os 34 jogos. O Tottenham é o quinto colocado, com 57 em 32 rodadas.
No topo, estão Manchester City (77), Liverpool (76) e Chelsea (62), com 32, 32 e 31 jogos, respectivamente. Na Inglaterra, são quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e uma sétima para a Liga Conferência. No momento, o sétimo lugar é do West Ham, com 52 pontos em 33 jogos.PRÓXIMOS COMPROMISSOS O Arsenal agora fará mais três jogos seguidos em Londres: West Ham, Leeds e Tottenham, nos dias 1, 8 e 12 de maio Nos clássicos, os Gunners vão jogar como visitante, mas, claro, serão mandantes contra o Leeds. As duas últimas partidas da temporada serão contra Newcastle (16) e Everton (22), este na capital inglesa.
Já o United tem só mais quatro compromissos até o fim da temporada, sendo os dois primeiros em casa e os dois últimos como visitante: Chelsea e Brentford e depois Brighton e Crystal Palace, nos dias 28 de abril, 2, 7 e 22 de maio, respectivamente.