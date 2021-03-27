CR7 tem gol não marcado, e Portugal fica no empate com a Sérvia pelas Eliminatórias para Copa

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Neste sábado, as Seleções da Sérvia e de Portugal se enfrentaram em partida válida pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com empate por 2 a 2, com a equipe da casa marcando com Mitrovic e Kostic, enquanto os visitantes marcaram com Diogo Jota duas vezes.

Veja a tabela das EliminatóriasABRIU O PLACARNo início da primeira etapa, a Seleção Portuguesa já foi ao ataque para mostrar aos sérvios que queria a vitória da partida. Aos onze minutos, Bernardo Silva acertou um belo cruzamento na cabeça de Diogo Jota, que inaugurou o marcador.

MAIS UMApós abrir o placar, Portugal seguiu no ataque, e pressionou a Sérvia para ampliar o resultado da partida. Aos 36 minutos, os portugueses foram eficientes novamente. Cédric Soares acertou o cruzamento para Diogo Jota, que marcou mais uma vez.

DESCONTOU​A Sérvia ensaiou a reação já no início da segunda etapa do confronto. No primeiro minuto, os sérvios foram ao ataque, e o cruzamento de Nemanja Radonjic chegou em Aleksandar Mitrovic, que descontou. Com o gol, o atacante tornou-se o maior artilheiro da história da Sérvia.

EMPATEApós descontar com Mitrovic, a Sérvia foi em busca do empate. Vendo o espaço deixado por Portugal, os sérvios, aos quinze minutos do segundo tempo, chegaram ao ataque, e Radonjic acertou mais uma assistência, agora para Filip Kostic marcar.

POLÊMICANo último minuto, Cristiano Ronaldo aproveitou que o goleiro sérvio estava adiantado para finalizar. A defesa da Sérvia conseguiu afastar na linha, e o juiz não marcou o gol. Sem VAR, não houve consulta, e CR7 ficou indignado, retirando sua braçadeira de capitão e jogando no gramado após o final do jogo.