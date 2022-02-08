CR7 na seca! Última vez que o craque ficou cinco jogos seguidos sem marcar ocorreu há 13 anos; relembre

Assim como o Manchester United, Cristiano Ronaldo não vive grande fase. Os Red Devils empataram nesta terça-feira com o Burnley pela Premier League e o craque português passou em branco mais uma vez. Já é a quinta partida seguida que o atacante não balança as redes, algo que não ocorria há 13 anos.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG

O último gol marcado por Cristiano Ronaldo nesta temporada foi no dia 30 de dezembro, contra o próprio Burnley. Naquela partida, vencida pelo Manchester United por 3 a 1, CR7 também deu uma assistência. Depois disso, o jogador passou em branco contra Wolverhampton, Brentford, West Ham e Middlesbrough.

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Cristiano Ronaldo só viveu jejum parecido há 13 anos, quando ficou sete jogos seguidos sem marcar, também pelo Manchester United. Na época, o jogador passou em branco contra a LDU, na final do Mundial; além dos jogos pelo Campeonato Inglês contra Stoke City, Middlesbrough, Derby County, Chelsea, Wigan e Bolton.