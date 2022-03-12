CR7 marca três vezes, e Manchester United derrota o Tottenham e volta ao G4 do Campeonato Inglês

Tudo normal! O atacante Cristiano Ronaldo decidiu novamente. Na tarde deste sábado, o português de 37 anos marcou os três gols do Manchester United na vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham, em compromisso válido pela 29ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. O United jogou em casa e sofreu com os gols de Harry Kane e Maguire (contra), que fizeram os londrinos buscarem o empate duas vezes. Confira a tabela do Campeonato Inglês

Cristiano abriu o placar em Manchester logo aos 12, após ótimo passe do brasileiro Fred. Os Spurs empataram aos 35, com Harry Kane batendo pênalti. Ainda no primeiro tempo, CR7 aproveitou passe de Sancho para fazer 2 a 1. Na etapa complementar, Maguire fez contra e o Tottenham empatou novamente. Aos 36, outro brasileiro, Alex Telles, serviu Ronaldo, que deu números finais à partida: 3 a 2. Agora, ele tem 12 gols na competição e é o vice-artilheiro, só atrás de Salah, do Liverpool, que tem 20.

Panorama e próximos jogos

Com o resultado, o Manchester United voltou para o quarto lugar e agora tem 50 pontos. À frente dele, aparecem Manchester City (69), Liverpool (66) e Chelsea (56), todos com jogos a menos. Já o Tottenham é o sétimo, com 45. Entre eles, aparecem Arsenal (48) e West Ham (45), que ainda jogam na rodada.

O United volta a campo agora na próxima terça, quando recebe o Atlético de Madrid pela volta das oitavas de final da Champions. Na ida, empate em 1 a 1. Pela Premier League, os Red Devils jogam agora diante do Leicester, também em Manchester, mas só em abril já que haverá uma pausa para a Data-Fifa.

Já o Tottenham tem o seu próximo compromisso na próxima quarta-feira, quando visita o Brighton, em jogo adiado da 16ª rodada por conta de um surto de Covid-19 no time londrino.