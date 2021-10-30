CR7 marca, Manchester United goleia o Tottenham e se aproxima do G4 da Premier League

Após duas derrotas e dois empates, o Manchester United venceu o Totteham, em Londres, por 3 a 0, e se reabilitou na Premier League. Os gols foram marcados por Cavani, Rashford e, claro, Cristiano Ronaldo, que abriu o placar, aos 39 do primeiro tempo. A partida foi válida pela 10ª rodada. Com o resultado, o United agora é o quinto lugar, com 17 pontos, empatado com o West Ham, que ainda joga na rodada, neste domingo, contra o Aston Villa, fora, às 13h30. Os três primeiros são Chelsea (25), Manchester City (22) e Liverpool (20). Os dois últimos tropeçaram na rodada, o que possibilitou uma aproximação do Manchester United. Já os Spurs estão em oitavo, com 15. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS