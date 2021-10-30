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futebol

CR7 marca, Manchester United goleia o Tottenham e se aproxima do G4 da Premier League

Red Devils se reabilitam após goleada em casa e aproveitam tropeços para encostar de vez no pelotão de cima do Campeonato Inglês...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 16:00
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Após duas derrotas e dois empates, o Manchester United venceu o Totteham, em Londres, por 3 a 0, e se reabilitou na Premier League. Os gols foram marcados por Cavani, Rashford e, claro, Cristiano Ronaldo, que abriu o placar, aos 39 do primeiro tempo. A partida foi válida pela 10ª rodada. Com o resultado, o United agora é o quinto lugar, com 17 pontos, empatado com o West Ham, que ainda joga na rodada, neste domingo, contra o Aston Villa, fora, às 13h30. Os três primeiros são Chelsea (25), Manchester City (22) e Liverpool (20). Os dois últimos tropeçaram na rodada, o que possibilitou uma aproximação do Manchester United. Já os Spurs estão em oitavo, com 15. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS
O Manchester volta a campo agora na próxima terça-feira, contra a Atalanta, na Itália, pela quarta rodada da Champions League. No Camepeonato Inglês, o próximo compromisso é no sábado que vem, no clássico de Manchester. Já o Tottenham recebe o Vitesse na quinta-feira, pela Liga Conferência. No domingo, o adversário é o Everton, em Liverpool.

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