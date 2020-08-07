futebol

CR7 marca duas vezes, mas Lyon elimina Juventus na Champions

Craque português brilha, mas gol fora de casa garante classificação aos franceses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 18:21

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 18:21

Crédito: Miguel MEDINA / AFP
No retorno da Liga dos Campeões, o Lyon foi derrotado pela Juventus, no segundo jogo da oitavas de final, por 2 a 1, mas garantiu uma classificação heroica graças ao gol fora de casa. Vale lembrar que o time francês venceu a primeira partida por 1 a 0. Cristiano Ronaldo marcou os dois gols da Velha Senhora e Depay marcou o gol que valeu a vaga para os visitantes.
Com o resultado, a equipe francesa irá enfrentar nas quartas de final o Manchester City, que eliminou o Real Madrid nesta sexta. O será realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 15 de agosto (sábado), às 16h.
O JOGOO Lyon abriu o placar com Depay logo no começo da partida. Logo aos 10 minutos, Aouar fez boa jogada e foi derrubado na área. Depay cobrou de cavadinha, com categoria, e abriu o placar. A essa altura, a Juventus precisava virar para 3 a 1 se quisesse se classificar.
Os donos da casa foram para cima, mas só conseguiram o empate no fim do primeiro tempo, também de pênalti. Após falta cobrada, a bola desviou no braço de Depay e o árbitro marcou pênalti para Juventus. Cristiano Ronaldo descontou para Velha Senhora.
A Juve foi melhor na segunda etapa, pressionava com bolas alçadas na área, mas encontrava dificuldade para criar oportunidades claras de gol. Foi então que Cristiano Ronaldo botou fogo no jogo. Aos 14 minutos, o craque soltou uma bomba de fora da área e marcou um golaço. A Velha Senhora ensaiou uma pressão, mas o Lyon soube se defender e garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões.

