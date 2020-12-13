CR7 decide em seu 100º jogo pela Juventus, que vence o Genoa

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Com um pouco de dificuldade, a Juventus venceu o Genoa por 3 a 1, fora de casa, neste domingo, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da Velha Senhora foram marcados por Cristiano Ronaldo (dois) e Dybala. Sturati descontou para os genoveses. CR7, aliás, chegou aos cem jogos pela equipe de Turim. Sturaro descontou.

Com o resultado, a Juventus mantém-se em quarto, com 23 pontos, atrás de Milan (26), Inter (24) e Napoli (23). Desses, só o líder ainda não jogou na rodada, o que acontecerá ainda neste domingo à tarde, contra o Milan, no San Siro.

O jogoDiante das diferenças de orçamento e das posições na tabela, era de se esperar que a Juventus pressionasse o jogo todo. E foi o que aconteceu. Na primeira etapa, a Juve cercou, cercou, mas não machucou. A melhor oportunidade foi logo no primeiro minuto, quando Rabiot marcou, mas o juiz anulou porque viu toque de mão do francês.