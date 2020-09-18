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futebol

Covid: Com 21 jogadores infectados, Sporting x Gil é adiado no Português

Oito jogadores e o técnico do time sportinguista, além de  11 atletas do Gil deram positivo para o coronavírus e autoridades  definem pela não reutilização da partida deste sábado...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 21:57

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 21:57
Crédito: Divulgação/Sporting
Um jogo da primeira rodada do Campeonato Português, Sporting x Gil Vicente foi adiado. Afinal, 11 jogadores e oito membros do staff do Gil Vicente tiveram exames positivo para a Covid 19 e lado do Sporting, oito jogadores e o técnico Rúben Amorim, estão infectados.​Com isso, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS), em comunicado que avaliava a situação de risco, definiu que não há condições para os times irem a campo neste sábado.
Os demais jogos da primeira rodada estão confirmados. Nesta sexta-feira jogam Famalicão x Benfica e Vitória de Guimarães x Belenenses; neste sábado os duelos são Nacional x Boavista e Porto x Braga.
A rodada se completa com três jogos no domingo (Santa Clara x Marítimo, Moreirense x Farense, e Tondela x Rio Ave) e um na segunda-feira: Portimonense x Paços de Ferreira.

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