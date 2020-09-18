Covid: Com 21 jogadores infectados, Sporting x Gil é adiado no Português

Um jogo da primeira rodada do Campeonato Português, Sporting x Gil Vicente foi adiado. Afinal, 11 jogadores e oito membros do staff do Gil Vicente tiveram exames positivo para a Covid 19 e lado do Sporting, oito jogadores e o técnico Rúben Amorim, estão infectados.​Com isso, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS), em comunicado que avaliava a situação de risco, definiu que não há condições para os times irem a campo neste sábado.