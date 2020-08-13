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Covid-19! CBF cancela o jogo entre CSA x Cuiabá

Após 20 jogadores do Azulão contraírem o coronavírus, a entidade resolveu cancelar o duelo, que aconteceria no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 18:06

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:06

Crédito: Reprodução/YouTube FAF TV
O surto de coronavírus fez mais um jogo de vítima na Série B. Pela segunda rodada consecutiva, a CBF cancelou uma partida do CSA. Desta vez, o compromisso seria diante do Cuiabá, em Alagoas.O motivo do cancelamento é que 20 dos 31 jogadores do elenco do Azulão testaram positivo para a Covid-19. Ou seja, ficou inviável de realizar o duelo.
Vale lembrar, que no meio da semana, a CBF havia cancelado o jogo diante da Chape, fora de casa, pelo mesmo motivo.
Assim que foi avisado pela entidade, o Cuiabá cancelou a sua viagem para a cidade nordestina.
Veja o comunicado da CBF
A Confederação Brasileira de Futebol comunica que a partida entre o Centro Sportivo Alagoano e o Cuiabá Esporte Clube, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020, que seria realizada neste sábado, 15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, foi adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do CSA, que constataram, em prova e contraprova, a contaminação por coronavírus de 20 jogadores dentre os 31 inscritos na competição. A viagem do Cuiabá para a cidade alagoana foi cancelada.

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