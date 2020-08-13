Covid-19! CBF cancela o jogo entre CSA x Cuiabá

Crédito: Reprodução/YouTube FAF TV

O surto de coronavírus fez mais um jogo de vítima na Série B. Pela segunda rodada consecutiva, a CBF cancelou uma partida do CSA. Desta vez, o compromisso seria diante do Cuiabá, em Alagoas.O motivo do cancelamento é que 20 dos 31 jogadores do elenco do Azulão testaram positivo para a Covid-19. Ou seja, ficou inviável de realizar o duelo.

Vale lembrar, que no meio da semana, a CBF havia cancelado o jogo diante da Chape, fora de casa, pelo mesmo motivo.

Assim que foi avisado pela entidade, o Cuiabá cancelou a sua viagem para a cidade nordestina.

Veja o comunicado da CBF