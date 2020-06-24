Coutinho volta a treinar após se recuperar de lesão

Philippe Coutinho está de volta aos treinos. Já se preparando para a Liga dos Campeões, o Bayern de Munique quer ter o brasileiro disponível e, após se recuperar de lesão, ele já está com a equipe.

Coutinho voltou ao campo depois de se recuperar da operação que sofreu no tornozelo direito. Para recuperar o ritmo de jogo mais rápido, o brasileiro pode voltar a campo neste sábado pela Bundesliga.

O contrato de Coutinho com o Bayern de Munique termina em 30 de junho, mas os bávaros já solicitaram ao Barcelona que prorrogasse o contrato até agosto. O "Bild" informa que eles estão esperando a resposta dos catalães.E MAIS:Ex-Figueirense, Dudu acredita em um Japão preparado para o retornoArsenal anuncia contratação em definitivo de Pablo Marí e renova contrato de David LuizValencia enfrenta Eibar para tentar se aproximar da zona de classificação para competições europeiasBebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogosBraga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga EuropaYan Couto revela conversa e dicas dos brasileiros do Manchester City E MAIS: