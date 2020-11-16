Coutinho treina com o restante do grupo e deve reforçar o Barcelona contra o Atlético de Madrid

Após alguns dias de folga em meio ao calendário apertado e com a pausa para a Data-Fifa, o Barcelona se reapresentou nesta segunda-feira no CT Joan Gamper visando o confronto com o Atlético de Madrid, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol.A principal novidade do dia foi o retorno do brasileiro Philippe Coutinho às atividades com os demais companheiros. O meia sofreu uma lesão no clássico contra o Real Madrid, no dia 24 de outubro, e desde então não atua. Nesta segunda, o atleta se movimentou sem demonstrar limitações.