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Coutinho tem lesão diagnosticada e desfalca Barça contra a Juventus

Brasileiro está com lesão no bíceps femoral da perna esquerda após exames realizados neste domingo. Coutinho participou dos 90 minutos no confronto contra o Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 10:00

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: Coutinho não poderá ajudar o Barça contra a Juventus na Liga dos Campeões (Divulgação
Após atuar os 90 minutos no clássico contra o Real Madrid, Philippe Coutinho foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda neste domingo e será desfalque para o Barcelona na partida contra a Juventus pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, segundo informou o próprio clube.
Os culés não especificaram um prazo para o retorno do brasileiro aos gramados e que sua evolução irá ser responsável para estar à disposição do técnico Ronald Koeman. Além do duelo pelo torneio continental, o meio-campista também está fora do confronto contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol.

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