Coutinho precisa de cirurgia e não tem previsão de retorno ao campo

Após se submeter a exames, Philippe Coutinho terá que passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco do joelho esquerdo sofrida na última terça-feira no duelo contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro só conseguiu participar do jogo por cerca de 20 minutos e irá passar pela intervenção médica nos próximos dias.O Barcelona não informou por quanto tempo o meia-atacante ficará afastado, mas é mais uma baixa importante para um elenco que já não conta há algum tempo com jogadores chaves, como Ansu Fati, Piqué e Sergi Roberto. É possível que o camisa 14 não possa estar presente nos jogos da Champions League contra o PSG.