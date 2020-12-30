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futebol

Coutinho precisa de cirurgia e não tem previsão de retorno ao campo

Brasileiro lesionou o menisco do joelho esquerdo na última terça feira em duelo contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol. Esta é a segunda lesão do meia na temporada...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 08:55

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 08:55
Crédito: Coutinho já marcou três gols nesta temporada (Divulgação Twitter/Barcelona
Após se submeter a exames, Philippe Coutinho terá que passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco do joelho esquerdo sofrida na última terça-feira no duelo contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro só conseguiu participar do jogo por cerca de 20 minutos e irá passar pela intervenção médica nos próximos dias.O Barcelona não informou por quanto tempo o meia-atacante ficará afastado, mas é mais uma baixa importante para um elenco que já não conta há algum tempo com jogadores chaves, como Ansu Fati, Piqué e Sergi Roberto. É possível que o camisa 14 não possa estar presente nos jogos da Champions League contra o PSG.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Esta é a segunda lesão de Coutinho na temporada, uma vez que o brasileiro já ficou um mês parado por conta de uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda após o clássico contra o Real Madrid. Na temporada, o meia tem 14 jogos, anotou três gols e distribuiu duas assistências.

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