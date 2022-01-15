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Coutinho diz que sentia falta da Premier League e é elogiado por Gerrard: 'Extrema qualidade'

Meia estreou neste sábado pelo Aston Villa e marcou um gol contra o Manchester United...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 19:57

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 19:57

De volta à Premier League, Philippe Coutinho estreou com gol pelo Aston Villa neste sábado, no empate em 2 a 2 com o Manchester United. O jogador saiu do banco para marcar o gol que evitou a derrota dos Villans. Em coletiva após a partida, o meia revelou ter sentido falta do Campeonato Inglês. O técnico Steven Gerrard rasgou elogios ao brasileiro.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League
- Eu sentia falta desses jogos, sentia falta da Premier League. Como eu disse antes, estou muito feliz de estar aqui e conhecer meus novos companheiros. Foi um ótimo início, acho que tivemos um bom desempenho e acreditamos até o fim que poderíamos vencer. Não perdemos, buscamos o resultado, então acho que fomos bem - disse Coutinho.
+ Haaland desabafa após goleada: 'Estou sendo pressionado pelo Dortmund para decidir meu futuro'
- Foi uma participação muito forte e, obviamente, nenhuma surpresa, porque sabemos que ele carrega extrema qualidade. O importante agora é que ele se recupere e ele tenha uma semana inteira de treinamento. Ele me deu exatamente o que eu queria e certamente não é surpresa a enorme qualidade que ele trouxe para o jogo - comentou Gerrard.
Crédito: CoutinhoestreoucomgolpeloAstonVillanestesábado(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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