Coutinho diz que sentia falta da Premier League e é elogiado por Gerrard: 'Extrema qualidade'

De volta à Premier League, Philippe Coutinho estreou com gol pelo Aston Villa neste sábado, no empate em 2 a 2 com o Manchester United. O jogador saiu do banco para marcar o gol que evitou a derrota dos Villans. Em coletiva após a partida, o meia revelou ter sentido falta do Campeonato Inglês. O técnico Steven Gerrard rasgou elogios ao brasileiro.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League

- Eu sentia falta desses jogos, sentia falta da Premier League. Como eu disse antes, estou muito feliz de estar aqui e conhecer meus novos companheiros. Foi um ótimo início, acho que tivemos um bom desempenho e acreditamos até o fim que poderíamos vencer. Não perdemos, buscamos o resultado, então acho que fomos bem - disse Coutinho.

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- Foi uma participação muito forte e, obviamente, nenhuma surpresa, porque sabemos que ele carrega extrema qualidade. O importante agora é que ele se recupere e ele tenha uma semana inteira de treinamento. Ele me deu exatamente o que eu queria e certamente não é surpresa a enorme qualidade que ele trouxe para o jogo - comentou Gerrard.