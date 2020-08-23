Coutinho comemora título, mas pensa na próxima temporada com Barça

Philippe Coutinho demonstrou felicidade com a conquista do título da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique na zona da entrevistas após o duelo. O brasileiro entrou em campo na final em que os bávaros venceram o PSG, mas já pensa na próxima temporada, uma vez que seu contrato com a equipe alemã termina nesta segunda.
- Foi um ano com muitos altos e baixos, mas não deixei de trabalhar em nenhum momento. Estou muito feliz com o título. Foi meu último jogo com essa camisa. Meu contrato sempre foi por uma temporada, eu vim sabendo que ia voltar e vou voltar para o Barcelona com muita vontade. Eu tenho que retornar agora, tenho muita vontade de brilhar, fazer uma grande temporada ano que vem e fazer as coisas acontecerem
Apesar de não ter uma temporada brilhante, Coutinho foi ajudou o Bayern durante a reta final da Liga dos Campeões e marcou dois gols na histórica goleada dos alemães sobre o Barcelona. O brasileiro pode ter chances com o novo comandante, Ronald Koeman.