Coutinho comemora primeira final de Liga dos Campeões na carreira

Crédito: Divulgação / Site oficial do Bayern

O brasileiro Philippe Coutinho comemorou a vaga na final da Liga dos Campeões conquistada nesta quarta-feira em vitória por 3 a 0 sobre o Lyon. O brasileiro, que foi reserva e entrou no lugar de Gnabry na etapa final, chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.Coutinho também falou sobre o favoritismo que o Bayern tem, segundo a grande maioria da imprensa. Para o camisa 10, o clube não vê dessa forma e acha que o PSG tem as mesmas chances de título.

- Felicidade muito grande. Chegar na final era um dos objetivos, mas claro que o principal é ser campeão. O favoritismo a gente deixa para a imprensa. Vamos enfrentar um grande adversário e queremos ser campeões. Uma final inédita para disputar. Minha primeira final de Champions.

O jogador, que é amigo de Neymar desde a época que os dois jogavam nas categorias de base, falou sobre a amizade com o craque do Paris Saint-Germain, mas afirmou que ainda não conversou com o atleta parisiense. Coutinho também falou sobre o time do PSG.

- Não falamos nada, até porque tinha o jogo de hoje. Acredito que ele está focado lá como eu estou aqui e cada um quer dar o melhor para sua equipe. O PSG tem uma equipe muito preparada. O time tem os pontos muitos rápidos, Neymar não preciso falar, a defesa é sólida. Vai ser uma grande final.

Coutinho tem contrato de empréstimo com o Bayern de Munique somente até o fim do mês. O brasileiro pertence ao Barcelona e não permanecerá na Alemanha, como já anunciado pelo clube bávaro. Porém, o futuro do meia ainda é uma incógnita.