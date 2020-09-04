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futebol

Coutinho antecipa retorno das férias e se reapresenta ao Barcelona

Clube tinha dado permissão ao brasileiro de voltar apenas no dia 8 de setembro, pois a decisão da Liga dos Campeões encurtou as suas férias, mas o jogador já voltou aos treinos...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:17

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 11:17
Após ouvir o pedido do novo técnico Ronald Koeman, Philippe Coutinho está de volta ao Barcelona. Encerrado o vínculo do empréstimo ao Bayern de Munique, o meia brasileiro se reapresentou ao clube catalão e foi integrado às atividades de pré-temporada nesta sexta-feira.
O Barcelona tinha dado permissão para Coutinho voltar apenas no dia 8 de setembro, porque a disputa da decisão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique encurtou as suas férias. Apesar disso, o brasileiro resolveu antecipar o seu retorno.
Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, Ronald Koeman observou Coutinho no Bayern e conversou com o jogador sobre os planos para próxima temporada. O treinador afirmou que conta com o brasileiro nesta nova fase de reconstrução do time catalão.Divulgação / Barcelona

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