Coutinho antecipa retorno das férias e se reapresenta ao Barcelona

Após ouvir o pedido do novo técnico Ronald Koeman, Philippe Coutinho está de volta ao Barcelona. Encerrado o vínculo do empréstimo ao Bayern de Munique, o meia brasileiro se reapresentou ao clube catalão e foi integrado às atividades de pré-temporada nesta sexta-feira.

O Barcelona tinha dado permissão para Coutinho voltar apenas no dia 8 de setembro, porque a disputa da decisão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique encurtou as suas férias. Apesar disso, o brasileiro resolveu antecipar o seu retorno.