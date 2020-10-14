Courtois treina normalmente e está disponível para jogo contra o Cádiz

Na manhã desta quarta-feira, o goleiro Courtois participou normalmente do treino do Real Madrid e estará a disposição do técnico Zidane para a partida contra o Cádiz, neste sábado. O jogador havia sido dispensado da Bélgica, após ter sido convocado para os jogos da Liga das Nações, por conta de dores próximas da região lombar.Cabe ao técnico francês decidir se o titular irá se manter no posto ou se Lunin irá fazer sua estreia com a camisa merengue. O ucraniano também foi dispensado da seleção por conta de um exame falso negativo para Covid-19 e estará apto para o compromisso pelo Campeonato Espanhol.
Apesar disso, o Real Madrid segue com desfalques importantes, como o de Carvajal e Hazard, sendo que o belga luta para estar disponível para o clássico contra o Barcelona no próximo dia 24 de outubro. Odriozola, Militão e Mariano também não estarão a disposição de Zidane para o jogo de sábado.