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futebol

Courtois treina normalmente e está disponível para jogo contra o Cádiz

Goleiro belga foi dispensado da seleção de Roberto Martínez por conta de dores sentidas próximo da região lombar. Zidane terá que optar por titular ou pela estreia de Lunin...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 10:17

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 10:17

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Na manhã desta quarta-feira, o goleiro Courtois participou normalmente do treino do Real Madrid e estará a disposição do técnico Zidane para a partida contra o Cádiz, neste sábado. O jogador havia sido dispensado da Bélgica, após ter sido convocado para os jogos da Liga das Nações, por conta de dores próximas da região lombar.Cabe ao técnico francês decidir se o titular irá se manter no posto ou se Lunin irá fazer sua estreia com a camisa merengue. O ucraniano também foi dispensado da seleção por conta de um exame falso negativo para Covid-19 e estará apto para o compromisso pelo Campeonato Espanhol.
Apesar disso, o Real Madrid segue com desfalques importantes, como o de Carvajal e Hazard, sendo que o belga luta para estar disponível para o clássico contra o Barcelona no próximo dia 24 de outubro. Odriozola, Militão e Mariano também não estarão a disposição de Zidane para o jogo de sábado.

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