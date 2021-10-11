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Courtois dispara contra a Uefa: 'Eles só se importam com dinheiro'

Goleiro da Bélgica e do Real Madrid reclamou do calendário com excesso de partidas e afirmou que entidade não se preocupa com a saúde dos jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 08:56

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 08:56

Crédito: Courtois fez duras críticas contra a Uefa (MATTHIAS HANGST / POOL / AFP
Após a derrota da Bélgica para a Itália na disputa de 3º lugar da Nations League, Courtois, goleiro dos Diabos Vermelhos e Real Madrid, disparou duras críticas contra a Uefa. Segundo o atleta, a entidade se preocupa com o dinheiro, mas não com a sáude dos jogadores.- Essa partida pelo 3º e 4º lugar é somente um jogo por dinheiro e temos que ser honestos a respeito. Simplesmente jogamos, pois é um dinheiro extra para a Uefa. Veja como as escalações das equipes mudaram. Se estivéssemos na final, outros atletas iriam atuar. Isso só demonstra que jogamos muitas partidas.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Courtois também fez menção ao posicionamento que a Uefa teve diante da criação da Superliga e reclamou que não há o mesmo ímpeto para se preocupar com os jogadores.
- Eles (Uefa) criaram um torneio adicional (Conference League). É sempre a mesma coisa. Você se incomoda que outras equipes queiram criar uma Superliga, mas os jogadores não importam. Eles só se preocupam com seus bolsos, com o dinheiro.
O atleta também detonou a ideia proposta pela Fifa sobre a realização da Copa do Mundo a cada dois anos. A reinvidicação de Courtois também é contemplada por outros atletas que sentem o peso de um calendário com muitos jogos e pouco descanso.

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