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futebol

Courtois deixa seleção e volta para Madri com problema muscular

Goleiro vai desfalcar seleção belga pelas duas próximas rodadas da Liga das Nações, mas baixa gravidade da lesão não preocupa Zidane e Courtois deve atuar contra o Cádiz...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 09:24
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O goleiro Courtois deixou a concentração da seleção belga de volta para Madri por conta de uma lesão no músculo psoas, que conecta a coluna vertebral às pernas, segundo a imprensa espanhola. Dessa forma, o arqueiro descansa e se recupera e a expectativa é de que ele entre em campo contra o Cádiz, no próximo dia 18 de outubro.Apesar da notícia preocupar em um primeiro momento, a gravidade da lesão é um alívio para o técnico Zidane. O goleiro reserva, Lunin, testou positivo para a Covid-19 nesta semana e talvez não esteja disponível para o jogo do Campeonato Espanhol. O ucraniano já está isolado e aguarda uma nova bateria de exames.
Courtois já havia viajado com um incômodo na região e ao realizar exames e constatar a lesão, o técnico Roberto Martínez optou por não contar com o arqueiro merengue. Com isso, o belga perde o amistoso contra a Costa do Marfim nesta quinta-feira, além de dois jogos pela Liga das Nações contra Inglaterra e Islândia.

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