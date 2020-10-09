Courtois confessa sonho realizado por jogar no Real: 'Nunca pensei que chegaria ao melhor clube do mundo'

Respondendo perguntas de seguidores no seu Instagram, Thibaut Courtois revelou sonho realizado em atuar pelo Real Madrid. De acordo com o goleiro, que celebrava os sete milhões de seguidores na rede social, ele nunca pensou que jogaria em um clube deste tamanho. - Comecei como goleiro aos 11 anos e desde então nunca quis sair desta posição. Mas eu nunca pensei que chegaria ao melhor clube do mundo. É um sonho realizado - disse.Courtois estreou profissionalmente pelo Gent e chegou ao Real Madrid depois de ótimas passagens por Atlético de Madrid e Chelsea. No total, o belga soma 82 jogos pelo clube merengue.