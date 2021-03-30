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futebol

Courtois acredita em volta por cima de Hazard: 'Nunca o vi em uma forma tão boa'

Atacante do Real Madrid se recupera de uma lesão muscular e ainda não conseguiu ter sequência no clube merengue...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:01

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 11:01
Crédito: AFP
Thibaut Courtois, companheiro de seleção belga e de Real Madrid de Eden Hazard, acredita que o atacante voltará em grande forma. Para o goleiro, seu amigo nunca esteve tão bem.
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- Nunca o vi em uma forma tão boa. Ele passou por dias difíceis, mas trabalha arduamente diariamente. Tenho certeza que o veremos uma forma melhor do que nunca - disse à "VTM".Desde 2019 no Real Madrid, Hazard conseguiu fazer apenas 36 partidas pelo clube merengue. Ele marcou quatro gols e deu sete assistências.

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