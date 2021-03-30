Courtois acredita em volta por cima de Hazard: 'Nunca o vi em uma forma tão boa'

Thibaut Courtois, companheiro de seleção belga e de Real Madrid de Eden Hazard, acredita que o atacante voltará em grande forma. Para o goleiro, seu amigo nunca esteve tão bem.

- Nunca o vi em uma forma tão boa. Ele passou por dias difíceis, mas trabalha arduamente diariamente. Tenho certeza que o veremos uma forma melhor do que nunca - disse à "VTM".Desde 2019 no Real Madrid, Hazard conseguiu fazer apenas 36 partidas pelo clube merengue. Ele marcou quatro gols e deu sete assistências.