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futebol

Coudet analisa vitória no 'sufoco' do Inter

Colorado sofreu na reta final do jogo, mas continua na cola do Atlético-MG...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 23:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 23:42
Crédito: Divulgação/Internacional
O Inter finalmente vive dias tranquilos. Depois de um longo período de turbulências, principalmente com derrota no Gre-Nal da Libertadores, Coudet e seus comandados engataram duas vitórias consecutivas no Brasileirão e permanecem na cola do Atlético-MG.Neste domingo, o Colorado passou sufoco, mas derrotou o Athletico em jogo que ficou dramático nos minutos finais, fato que deixou a torcida e elenco agoniados.
Na coletiva de imprensa, Coudet vibrou com o resultado, mas viu alguns erros na equipe que promete corrigir.
‘Sofremos até o final porque não conseguimos marcar o terceiro. O Abel também teve uma oportunidade e o goleiro deles fez uma defesa espetacular. Foi um rival muito difícil, que sempre tenta jogar e, obviamente, não tem tanta pressão como um clube grande e ataca o tempo inteiro. Três pontos importantes. Cometemos alguns erros no primeiro tempo, mas sempre há coisas para corrigir. E vencendo fica mais fácil’, afirmou.
Com 28 pontos, o Internacional volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro.

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