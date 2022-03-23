Cotia resolve! Garotos revelados no São Paulo são destaques nesta temporada; veja números

O São Paulo vem mostrando a força dos jogadores revelados na base neste começo de temporada. Com o calendário apertado, nas disputas de Campeonato Paulista e Copa do Brasil, o Tricolor apostou nos garotos, que vêm dando conta do recado. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!

Na vitória diante do São Bernardo, por 4 a 1, de virada, que garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, três gols foram marcados por jogadores revelados na base: Rodrigo Nestor, Pablo Maia e Marquinhos. Calleri fechou o placar já nos acréscimos. Mas não foi somente nessa partida que os #MadeInCotia apareceram.

Nesta temporada, dos seis jogadores com mais partidas no São Paulo, quatro são da base: Rodrigo Nestor (14), Marquinhos (12), Gabriel Sara (11) e Pablo Maia (11). Sara poderia até ter mais partidas, mas uma entorse no tornozelo fez com que ele fosse desfalque nos últimos quatro jogos. Os garotos revelados na base têm tido bons números em gols: dos 23 gols marcados pelo São Paulo nesta temporada, oito são de 'crias' de Cotia: Marquinhos (2), Rodrigo Nestor (2), Toró (1), Gabriel Sara (1), Diego Costa (1) e Pablo Maia (1).

- Eles têm talento, eles tiveram maturidade. Eles tiveram calma para fazer as jogadas, com tabelas bem construídas. Mostra que eles são jovens, alguns com 18, 19 anos, mas estão dispostos. Gosto de gente que tem fome, que quer aprender, ganhar e ser campeão. Esses garotos têm fome de vitória. Vim da base e morei quatro anos embaixo da arquibancada. Não existia Cotia. Aqui, na hora da fome, tinha pão e margarina. Cotia tem tudo hoje. Os meninos são energia pura, força física - disse Rogério Ceni, na coletiva após a vitória sobre o São Bernardo. Outro ponto positivo para o São Paulo ter os garotos jogando bem são possíveis vendas para outros clubes. Gabriel Sara, Nestor e Igor Gomes já foram alvos de sondagens europeias e americanas. A questão também foi levantada por Ceni ao falar sobre Igor Gomes.

- Pode ser que as vezes ele não vá bem, mas quanto custou o Igor Gomes? É um investimento de Cotia. Não vaiam, não façam isso, são esses garotos que podem tirar o São Paulo dessa situação, que se enterrou. Aplaudam o cara - disse o treinador.

O elenco do São Paulo folga nesta quarta-feira e só retorna na quinta, quando Rogério Ceni e comissão técnica iniciarão a preparação para a semifinal do estadual.