Cotado para sair, Pablo rechaça negociação: 'Meu foco é no São Paulo'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O foco do atacante Pablo é no São Paulo. Quem garante isso é o próprio jogador, que foi especulado no Internacional, mas rechaçou uma negociação para deixar o Tricolor, onde convive com críticas dos torcedores. No começo deste mês, o camisa nove recebeu interesse do Colorado, que gostaria de contar com o são-paulino por empréstimo de uma temporada. Em entrevista coletiva após a vitória do São Paulo por 2 a 0 diante do Vasco, onde ele marcou um dos gols, Pablo disse que o foco dele é no Morumbi.

- Para mim, não chegou nada. Fiquei sabendo pela imprensa. Recebi um monte de mensagens de amigos, mas meu foco é no São Paulo, ajudar o São Paulo a vencer os campeonatos que está disputando. Em nenhum momento pensei em sair. Meu foco é fazer gols pelo São Paulo, ganhar jogos, ganhar títulos - disse.

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VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILCom contrato até o fim de 2022, Pablo chegou ao Tricolor como a contratação mais cara da história do clube, que desembolsou R$ 25 milhões para trazê-lo após grande temporada com a camisa do Athletico. Uma saída dele para o mercado nacional deve ser difícil, já que completou sete jogos no Brasileirão.

- Em nenhum momento pensei em sair, em nenhum momento chegou em mim propostas. Sou muito feliz aqui, minha família é muito feliz aqui. Espero ajudar o clube a voltar a vencer um Brasileiro, uma Libertadores, conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Estou muito feliz aqui, espero continuar ajudando a equipe sempre da melhor maneira possível - finalizou.