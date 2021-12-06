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Cotado como melhor volante do Brasileiro, Jair comemora título brasileiro com o Atlético-MG

O volante do Galo conquistou seu primeiro título nacional e teve grande temporada, ganhando destaque na equipe campeã
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LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 16:22

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 16:22

O título do Campeonato Brasileiro teve um sabor especial para o volante Jair. Depois de uma temporada de destaque pelo Atlético-MG, o jogador vive uma grande fase com o alvinegro, sendo inclusive considerado um dos melhores de sua posição na edição da competição. Esta foi sua primeira conquista nacional e a segunda com o Galo, já que também venceu o Estadual.
-Esse título era um desejo muito forte na nossa cabeça desde o começo da temporada. Nós sabíamos que o time tinha total capacidade para levar essa taça, então lutamos muito para dar essa alegria para a torcida. Estou muito feliz e orgulhoso do que construímos. Esse Brasileiro tem um lugar especial no meu coração- afirmou Jair.
Elogiado por jornalistas e torcedores, o atleticano apareceu entre os cotados para ser eleito o melhor volante do Brasileiro em votações como Bola de Prata e Prêmio Brasileirão. Em 28 jogos na Série A, foram dois gols marcados, uma assistência, 1570 minutos jogados, 136 divididas ganhas, 12 chutes, 21 dribles, 61 desarmes, 17 cortes, 20 interceptações, 15 passes decisivos e 33 lançamentos certos.
Crédito: Jairsemantevesaudávelnatemporadaefoiumdosmelhoresdomeiodecampoalvinegro-(RodneyCosta/Divulgação

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