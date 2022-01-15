  • Costa do Marfim x Serra Leoa: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações
futebol

Costa do Marfim x Serra Leoa: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Costa do Marfim estreou com vitória, possui boa vantagem para a Argélia na briga pela liderança no Grupo E e pode conquistar classificação às oitavas de final com antecedência...
LanceNet

15 jan 2022 às 10:55

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 10:55

A Costa do Marfim encara Serra Leoa neste domingo, às 13h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo E da Copa Africana de Nações. A equipe de Patrice Beaumelle estreou o torneio com vitória, lidera a chave e pode conquistar classificação antecipada às oitavas de final em caso de triunfo.JOGO CHAVE​Além de iniciar o torneio vencendo Guiné Equatorial por 1 a 0, a Costa do Marfim contou com o empate entre Argélia e Serra Leoa para assumir a liderança do Grupo E. Com isso, os Elefantes podem chegar aos seis pontos e podendo jogar pelo empate na última rodada para encerrar na liderança da chave.
VAI DIFICULTAR?​Na estreia, Serra Leoa surpreendeu ao arrancar empate contra a Argélia, uma das principais equipes da África. A seleção de John Keister conseguiu resistir a pressão, contou com grande partida de Kamara, que impediu que os oito chutes ao gol entrassem e arrancou um surpreendente 0 a 0.
FICHA TÉCNICA:Costa do Marfim x Serra Leoa
Data e horário: 16/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Japoma, em Duala (CAM)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COSTA DO MARFIM (Técnico: Patrice Beaumelle)Sangare; Konan, Bailly, Maiga e Deli; Kessie, Seri e Sangaré; Zaha, Haller e Gradel
Desfalques: Nenhum
SERRA LEOA (Técnico: John Keister)M. Kamara; Wright, Caulker, Bangura e Kakay; J. Kamara, Quee e S. Kamara; Buya Turay, Bundu e A. Kamara
Desfalques: Nenhum
Crédito: CostadoMarfimestreoucomvitóriasobreGuinéEquatorialnaCopaAfricanadeNações(Divulgação

