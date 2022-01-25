Costa do Marfim x Egito: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações

Em duelo equilibrado, a Costa do Marfim encara o Egito pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações nesta quarta-feira, às 13h (horário de Brasília). Os Elefantes conquistaram bons resultados no Grupo E, enquanto os Faraós contaram com a qualidade de Salah para chegar até aqui.CONJUNTO FORTESem chances de disputar a Copa do Mundo, a Costa do Marfim vê na Copa Africana de Nações a grande oportunidade de salvar o ano de 2022. Na fase de grupos, os Elefantes conquistaram duas vitórias e tiveram um empate, além de possui o 2º melhor ataque do torneio.
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CONFIANÇA EM SALAHPor outro lado, o Egito encontrou muitas dificuldades na fase anterior após começar perdendo para a Nigéria. Na sequência, a equipe de Carlos Queiroz venceu Guiné-Bissau e Sudão, mas pelo placar mínimo de 1 a 0 e Salah anotou um dos dois gols dos Faraós na competição.
FICHA TÉCNICA:Costa do Marfim x Egito
Data e horário: 26/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Japoma, em Duala (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COSTA DO MARFIM (Técnico: Patrice Beaumelle)Sangaré; Aurier, Kossounou, Deli e Konan; Kessié, Seri e Sangaré; Zaha, Haller e Pépé
Desfalques: Nenhum
EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)El-Shennawy; Kamal, Hegazi, Hamdi e Ashraf; Fathi, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Marmoush e Salah
Desfalques: Akram Tawfik and Ahmed Fatouh (machucados)