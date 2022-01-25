Costa do Marfim x Egito: horário e escalações do jogo pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações

Em duelo equilibrado, a Costa do Marfim encara o Egito pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações nesta quarta-feira, às 13h (horário de Brasília). Os Elefantes conquistaram bons resultados no Grupo E, enquanto os Faraós contaram com a qualidade de Salah para chegar até aqui.CONJUNTO FORTESem chances de disputar a Copa do Mundo, a Costa do Marfim vê na Copa Africana de Nações a grande oportunidade de salvar o ano de 2022. Na fase de grupos, os Elefantes conquistaram duas vitórias e tiveram um empate, além de possui o 2º melhor ataque do torneio.