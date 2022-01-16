Costa do Marfim vacila no fim da partida e empata com Serra Leoa na Copa Africana de Nações

A Costa do Marfim vacilou e saiu do Estádio Japoma com um amargo empate por 2 a 2 contra Serra Leoa pela Copa Africana de Nações. Os Elefantes largaram na frente com Haller, mas não conseguiram realizar um bom segundo tempo, enquanto que a modesta equipe da África Ocidental buscou a igualdade no marcador em duas oportunidadesDESPERDÍCIO DE CHANCESA Costa do Marfim fez valer sua superioridade técnica em termos de oportunidade, mas não conseguiu balançar as redes. Aos 11, Kessie desperdiçou cobrança de pênalti com grande defesa de Kamara. No ataque seguinte, o meia do Milan recebeu passe de Haller na área, mas finalizou pela linha de fundo.

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GOL DO ARTILHEIROMelhor na partida, Haller abriu o placar aos 24 minutos após receber passe na grande área e balançar as redes. Aos 33, Konan tentou ampliar finalizando de fora da área, mas Kamara fez outra boa defesa. Serra Leoa chegou com perigo aos 38 minutos com Buya Turay infiltrando na área e batendo para ótima defesa de Sangaré.

PEPE BRILHANDONa segunda etapa, Pepe criou a primeira grande chance para Costa do Marfim ao cobrar uma falta da intermediária com muito perigo, mas para fora. A Serra Leoa respondeu com Musa sendo encontrado na área, driblando Bailly e marcando um golaço de empate. No entanto, aos 19 minutos, o meia do Arsenal recebeu passe na área e bateu de primeira para recolocar os Elefantes na frente.

VACILO DECISIVO​Após o segundo gol, a Costa do Marfim voltou a tomar conta da partida. Aos 30 minutos, Zaha recebeu cruzamento de Pepe no segundo poste e bateu de primeira para grande defesa de Kamara. Apesar da pressão, Sangaré, goleiro dos Elefantes, falhou nos minutos finais após um recuo de bola do defensor de cabeça, Caulker ficou com a bola e encontrou Kamara para finalizar sem goleiro e empater o duelo.