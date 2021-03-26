Cortez fala sobre a queda de rendimento no revés do Grêmio

Crédito: Pablo Nunes/Photo Premium/Lancepress!

A quinta-feira termina amarga para o Grêmio. Diante do Juventude, o Tricolor conheceu a primeira derrota na temporada e de quebra viu o tabu de cinco anos sem perder do rival cair por terra.

Na saída de campo, o lateral Cortez falou sobre a queda de rendimento na etapa final e pede cabeça fria para a próxima rodada.

‘A equipe estava ganhando, mas, no segundo tempo, não mantivemos o nível. Tomamos gols bobos. Temos que descansar porque no domingo temos nova batalha e o professor Alexandre conversará conosco’, afirmou ao SporTV.