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futebol

Cortez fala sobre a queda de rendimento no revés do Grêmio

Lateral-esquerdo viu o time cair de nível na etapa final e culminou com a reação do Jaconero...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 00:11

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 00:11
Crédito: Pablo Nunes/Photo Premium/Lancepress!
A quinta-feira termina amarga para o Grêmio. Diante do Juventude, o Tricolor conheceu a primeira derrota na temporada e de quebra viu o tabu de cinco anos sem perder do rival cair por terra.
Na saída de campo, o lateral Cortez falou sobre a queda de rendimento na etapa final e pede cabeça fria para a próxima rodada.
‘A equipe estava ganhando, mas, no segundo tempo, não mantivemos o nível. Tomamos gols bobos. Temos que descansar porque no domingo temos nova batalha e o professor Alexandre conversará conosco’, afirmou ao SporTV.
Com o revés, o Grêmio cai para a 3ª posição no Campeonato Gaúcho, com 10 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Pelotas, na Arena.

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