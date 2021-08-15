Cortez após derrota do Grêmio: 'Agora é levantar a cabeça'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Na noite deste sábado, o Grêmio foi até o Morumbi e acabou derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, com direito a gol de Igor Gomes nos acréscimos da etapa final.

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Após o confronto, o lateral-esquerdo Cortez pediu que seus companheiros levantassem a cabeça e buscassem uma reação no Brasileirão.

‘Sabemos que ia ser um jogo difícil. Estávamos muito bem e num detalhe perdemos. Agora é levantar a cabeça. Sabemos que temos de melhorar bastante. Vamos dar a volta por cima. Só a gente sabe o que podemos melhorar. Temos de dar mais. O que estamos dando está sendo pouco. O Felipão vai conversar conosco para no próximo jogo darmos a volta por cima’, afirmou ao Premiere.