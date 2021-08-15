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Cortez após derrota do Grêmio: 'Agora é levantar a cabeça'

Lateral foi titular de Felipão na noite deste sábado contra o São Paulo, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 23:35

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 23:35

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Na noite deste sábado, o Grêmio foi até o Morumbi e acabou derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, com direito a gol de Igor Gomes nos acréscimos da etapa final.
+ Veja os resultados do Brasileirão no app do Lance!
Após o confronto, o lateral-esquerdo Cortez pediu que seus companheiros levantassem a cabeça e buscassem uma reação no Brasileirão.
‘Sabemos que ia ser um jogo difícil. Estávamos muito bem e num detalhe perdemos. Agora é levantar a cabeça. Sabemos que temos de melhorar bastante. Vamos dar a volta por cima. Só a gente sabe o que podemos melhorar. Temos de dar mais. O que estamos dando está sendo pouco. O Felipão vai conversar conosco para no próximo jogo darmos a volta por cima’, afirmou ao Premiere.
Com o revés fora de casa, o Grêmio permanece na penúltima posição, com 10 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Bahia.

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