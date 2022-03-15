Corte Arbitral do Esporte mantém decisão, e clubes e seleções da Rússia seguem banidos no futebol

Após entrar com uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para tentar reverter a decisão de banimento a clubes e seleções imposta por Fifa e Uefa, a Federação Russa de Futebol (RFU) teve uma derrota nos tribunais nesta terça-feira. Em nota, o órgão informou que as medidas, que são consequências da guerra com a Ucrânia, seguem valendo.A decisão do CAS ainda não é definitiva, mas em um primeiro momento deu razão às entidades que optarão pelas punições. O veredito foi tomado por Corinne Schmidhauser, presidente da divisão de recursos do tribunal. Um novo julgamento deverá acontecer entre os próximos dias.

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Desta maneira, a seleção russa segue fora da disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2022. No dia 24, a equipe do Leste Europeu enfrentaria a Polônia na semifinal do playoff, mas o time de Lewandowski avançou automaticamente com a decisão. Na final, o adversário será Suécia ou República Tcheca. Do mesmo modo, o Spartak Moscou foi excluído da Europa League.

A medida imposta por Fifa e Uefa foi vista como "violação de todos os padrões e princípios" pela RFU. O CAS é última instância que a federação pode recorrer.

Inicialmente, a Fifa havia imposto sanções contra os russos como jogo em campo neutro nas Eliminatórias para o Mundial, além das penas de não ter torcedor, não poder tocar o hino da Rússia e também não jogar sob a bandeira do país. Com a pressão externa, a entidade voltou atrás e aplicou punição mais rígida.

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VEJA A NOTA DO CAS

"O presidente da Divisão de Arbitragem de Apelações da Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou o pedido apresentado pela Federação Russa de Futebol (RFU) para suspender, durante o processo do CAS, a execução da decisão do Comitê Executivo da Uefa de suspender todas as equipas e clubes russos das suas competições até novo aviso (a Decisão Impugnada).

Consequentemente, a Decisão Impugnada continua em vigor e todas as equipas e clubes russos continuam suspensos da participação nas competições da Uefa.

O processo de arbitragem do CAS continua. As partes não concordaram com um procedimento acelerado e uma audiência ainda não foi marcada.

No processo de arbitragem instaurado pela RFU contra as decisões do Conselho da Fifa:

1) suspender todas as equipes e clubes russos da participação em suas competições até novo aviso, e;

2) dar um 'tchau' à seleção da Polônia para a final do 'Caminho B' do playoff europeu para a Copa do Mundo da Fifa 2022, a ocorrer em 29 de março de 2022, as decisões do CAS sobre os pedidos da RFU para suspender a execução das decisões da Fifa durante os procedimentos do CAS provavelmente serão emitidos no final desta semana."