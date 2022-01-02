futebol

Correa brilha e Atlético de Madrid vence o Rayo pela La Liga

Atacante argentino foi responsável por anotar os dois gols da vitória colchonera neste domingo. Equipe de Simeone ultrapassou o Rayo Vallecano na classificação...
Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 14:04

O Atlético de Madrid derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 0 pelo Campeonato Espanhol. Ángel Correa foi o grande protagonista da partida tendo marcado os dois gols da vitória colchonera. Com o resultado, os rojiblancos ultrapassaram o rival deste domingo na classificação e chegaram aos 32 pontos.NA RAÇANa primeira etapa, o Atlético de Madrid controlou a partida e criou as melhores chances. Aos 22 minutos, Suárez ganhou dividida com o defensor do Rayo, saiu na cara de Zidane, mas finalizou pela linha de fundo. No ataque seguinte, Carrasco fez bela jogada pelo lado direito, cruzou na área e Correa aproveitou o bate-rebate para abrir o placar. Aos 35 minutos, Lodi recebeu passe pelo lado esquerdo e chutou para grande defesa do arqueiro.
INÍCIO COM TUDOLogo aos sete minutos da segunda etapa, Correa recebeu cruzamento rasteiro de Renan Lodi e finalizou de primeira para marcar o seu segundo gol na partida. No ataque seguinte, Thomas Lemar recebeu um passe em profundidade de Suárez, deu um toque para encobrir Zidane, mas a bola passou tirando tinta da trave e saiu pela linha de fundo.
QUASE O TERCEIROAos 21 minutos, Carrasco recebeu uma bola pelo lado direito, limpou o primeiro marcador e infiltrou livre até a área, mas carimbou a trave. Aos 35, Correa, autor dos dois primeiros gols, teve a oportunidade de marcar o hat-trick, mas parou em defesa de Zidane, que mandou a finalização do argentino para escanteio.
Crédito: Correa foi o grande destaque da vitória do Atlético de Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

