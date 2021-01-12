Corpo de Alex Apolinário será velado e depois seguirá ao Brasil

Alex Apolinário, jogador do Alverca que faleceu na última semana, terá seu corpo velado nesta quarta-feira. A cerimônia será realizada no pavilhão de Alverca e, após isso, virá para o Brasil, onde terá um funeral na sexta-feira, em Luís Antônio, onde o meio-campista nasceu.

Em nota oficial, o clube português garantiu que todas as regras de distanciamento social e protocolos sanitários serão cumpridas. A permanência no interior do pavilhão será apenas autorizada pelo tempo suficiente para que todos que desejem prestar uma última homenagem ao jogador consigam.Alex Apolinário tinha 24 anos e foi internado no dia 3 de janeiro após sofrer uma parada cardíaca durante uma partida da terceira divisão de Portugal. Ele faleceu no Hospital de Vila Franca de Xira no dia 7.