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futebol

Coritiba vai com mudança para encarar o Londrina

Coxa vem de derrota contra o Botafogo e busca a recuperação diante do Tubarão fora de casa...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:05
Crédito: Divulgação/Coritiba
Após ser derrotado pelo Botafogo na rodada passada, o Coritiba viaja até o interior do estado para encarar o Londrina, time que figura a parte baixa da classificação.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o duelo fora de casa, o técnico Gustavo Morínigo não terá o volante Val, que recebeu o cartão amarelo e fica de fora.
Com a vaga disponível no time, o treinador vai decidir entre Jhony Douglas, Gustavo Bochecha e Matheus Sales.
Confira a provável escalação: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Gustavo Bochecha) e Robinho; Waguininho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

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