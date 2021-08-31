Coritiba vai com mudança para encarar o Londrina

Após ser derrotado pelo Botafogo na rodada passada, o Coritiba viaja até o interior do estado para encarar o Londrina, time que figura a parte baixa da classificação.
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Para o duelo fora de casa, o técnico Gustavo Morínigo não terá o volante Val, que recebeu o cartão amarelo e fica de fora.
Com a vaga disponível no time, o treinador vai decidir entre Jhony Douglas, Gustavo Bochecha e Matheus Sales.
Confira a provável escalação: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Gustavo Bochecha) e Robinho; Waguininho, Igor Paixão e Léo Gamalho.