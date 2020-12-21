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futebol

Coritiba pode encerrar 2020 com jejum de vitórias

Último triunfo do Coxa aconteceu no dia 31 de outubro, quando derrotou o Atlético-GO, no Couto...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:02
Crédito: Divulgação Twitter
No próximo domingo, o Coritiba volta a campo pela última vez em 2020. O rival é o Atlético-MG, um dos postulantes ao título do Brasileirão e a missão de Pachequinho e Cia não será nada fácil.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Como se não bastasse toda a crise interna e externa que o clube atravessa, o time acumula resultados negativos que o deixam cada vez mais perto da Série B.
Após 26 partidas disputadas, o Coritiba aparece na 19ª colocação, com 21 pontos. O Bahia, primeiro time fora do Z4, soma 28 pontos.
+ Episódio com Gerson e mais 10: veja casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Seca de Vitórias
Para entender a situação delicada do Coritiba, basta ver o jejum de vitórias. O último triunfo aconteceu no dia 31 de outubro, quando levou a melhor diante do Atlético-GO. Desde então foram dois empates e cinco derrotas.
Caso não vença o Atlético-MG fora de casa, o time do Couto Pereira fecha o ano com uma marca negativa significante para a sequência do Brasileirão.

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