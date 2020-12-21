Coritiba pode encerrar 2020 com jejum de vitórias

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No próximo domingo, o Coritiba volta a campo pela última vez em 2020. O rival é o Atlético-MG, um dos postulantes ao título do Brasileirão e a missão de Pachequinho e Cia não será nada fácil.

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Como se não bastasse toda a crise interna e externa que o clube atravessa, o time acumula resultados negativos que o deixam cada vez mais perto da Série B.

Após 26 partidas disputadas, o Coritiba aparece na 19ª colocação, com 21 pontos. O Bahia, primeiro time fora do Z4, soma 28 pontos.

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Seca de Vitórias

Para entender a situação delicada do Coritiba, basta ver o jejum de vitórias. O último triunfo aconteceu no dia 31 de outubro, quando levou a melhor diante do Atlético-GO. Desde então foram dois empates e cinco derrotas.