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futebol

Coritiba costuma complicar a vida do São Paulo no Morumbi; entenda

Nas últimas dez partidas entre os dois no estádio, clube paulista venceu somente três, com duas vitórias do Coxa e cinco empates. Tricolor precisa triunfar para aliviar crise...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 09:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Mauricio Rummens / Fotoarena
O São Paulo precisa melhorar um retrospecto amargo diante do Coritiba, principalmente quando enfrenta os paranaenses no Morumbi, para trazer um clima mais ameno depois da derrota por 5 a 1 para o Internacional.
São Paulo diminui chances pela taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Isso porque nas últimas dez partidas entre as duas equipes no estádio, foram três vitórias do Tricolor, duas do Coxa e cinco empates. O último confronto entre os dois na capital paulista mostra a pedra no sapato que é o Coxa. Os paranaenses venceram por 2 a 1, com gols de Carleto e Filigrana.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO BRASILEIRÃO A última vitória do São Paulo contra o Coritiba em casa aconteceu há quase seis anos. Em julho de 2015, o então time do técnico Juan Carlos Osorio venceu por 3 a 1, com dois gols de Alexandre Pato e um de Centurión. Marcos Aurélio fez o gol de honra do time verde e branco.
No entanto, o retrospecto geral do São Paulo é favorável. Foram 11 vitórias, nove empates e quatro derrotas em 24 jogos diante do Coxa no Morumbi, um aproveitamento de 58%.
VEJA OS ÚLTIMOS DEZ JOGOS DO SÃO PAULO CONTRA O CORITIBA NO MORUMBI
São Paulo 1-2 Coritiba - Brasileirão 2017 São Paulo 0-0 Coritiba - Brasileirão 2016 São Paulo 3-1 Coritiba - Brasileirão 2015 São Paulo 2-2 Coritiba - Brasileirão 2014 São Paulo 0-1 Coritiba - Brasileirão 2013São Paulo 3-1 Coritiba - Brasileirão 2012 São Paulo 1-0 Coritiba - Copa do Brasil 2012São Paulo 0-0 Coritiba - Brasileirão 2011São Paulo 2-2 Coritiba - Brasileirão 2009São Paulo 1-1 Coritiba - Brasileirão 2008

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