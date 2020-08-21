Coritiba confirma Jorginho como novo técnico; Paulo Pelaipe é o diretor de futebol

Crédito: Divulgação/Coritiba

Fim do mistério. No começo da noite desta sexta-feira, o Coritiba anunciou a contratação do técnico Jorginho, que reconduziu o time à elite nacional na temporada passada.A chegada do treinador era um desejo do presidente Namir Samur. Com o retorno de Jorginho, ele espera que o Coxa volte a vencer, algo que não acontece nos últimos seis jogos.

Diferente da temporada passada, quando assumiu o time na parte de cima tabela, o treinador terá a missão de recuperar a equipe, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem nenhum ponto.

Mozart

Sem tempo para trabalhar com o elenco, Jorginho não vai comandar o Coritiba diante do Bragantino. O Coxa será treinador por Mozart.

Paulo Pelaipe