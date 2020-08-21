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Coritiba confirma Jorginho como novo técnico; Paulo Pelaipe é o diretor de futebol

Após as saídas de Eduardo Barroca e Rodrigo Pastana, o Coxa agiu rápido no mercado e anunciou os substitutos...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 20:03

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 20:03

Crédito: Divulgação/Coritiba
Fim do mistério. No começo da noite desta sexta-feira, o Coritiba anunciou a contratação do técnico Jorginho, que reconduziu o time à elite nacional na temporada passada.A chegada do treinador era um desejo do presidente Namir Samur. Com o retorno de Jorginho, ele espera que o Coxa volte a vencer, algo que não acontece nos últimos seis jogos.
Diferente da temporada passada, quando assumiu o time na parte de cima tabela, o treinador terá a missão de recuperar a equipe, que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem nenhum ponto.
Mozart
Sem tempo para trabalhar com o elenco, Jorginho não vai comandar o Coritiba diante do Bragantino. O Coxa será treinador por Mozart.
Paulo Pelaipe
Além de Jorginho, quem também volta ao Coxa é Paulo Pelaipe. Sem clube desde a sua saída do São Caetano, em maio, o profissional retorna ao Couto Pereira com a esperança de colocar ordem no departamento de futebol.

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