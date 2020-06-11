Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coritiba confirma dois casos de COVID-19

Em testes realizados nesta quarta-feira, o clube descobriu dois casos entre jogadores, comissão e colaboradores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2020 às 21:42

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 21:42

Crédito: Divulgação/Coritiba
De volta aos trabalhos presenciais, o elenco do Coritiba realizou uma nova bateria de exames da COVID-19 nos jogadores, comissão técnica e colaboradores e dois deles testaram positivo.E MAIS:Asprilla reconhece que levou mulher para contratação antes de jogoJunta Deliberativa do Vasco cobra de Campello lista digitalizada de sóciosFagner aprova retorno de Jô ao Timão e prega cautela na volta do futebolO time do Couto Pereira não quis informar infectados, mas garantiu que a dupla está isolada e cumprindo a quarentena.
Confira abaixo a nota do Coritiba:
Seguindo os protocolos de segurança à saúde, o Coritiba Foot Ball Club realizou nesta semana uma nova bateria de testes para a Covid-19. Entre atletas, profissionais da comissão técnica e colaboradores do clube, foram realizados exames em 64 pessoas. Levando em conta a transparência do processo de retorno às atividades, o clube confirma dois casos comprovados pelos exames laboratoriais, já informados à Secretaria de Saúde.
Os dois casos identificados estão assintomáticos e os devidos profissionais já estão cumprindo o período de isolamento em suas casas. O clube está monitorando a situação individual de cada um, oferecendo todo suporte, inclusive aos seus familiares. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados