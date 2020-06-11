Coritiba confirma dois casos de COVID-19

Crédito: Divulgação/Coritiba

De volta aos trabalhos presenciais, o elenco do Coritiba realizou uma nova bateria de exames da COVID-19 nos jogadores, comissão técnica e colaboradores e dois deles testaram positivo.E MAIS:Asprilla reconhece que levou mulher para contratação antes de jogoJunta Deliberativa do Vasco cobra de Campello lista digitalizada de sóciosFagner aprova retorno de Jô ao Timão e prega cautela na volta do futebolO time do Couto Pereira não quis informar infectados, mas garantiu que a dupla está isolada e cumprindo a quarentena.

Confira abaixo a nota do Coritiba:

Seguindo os protocolos de segurança à saúde, o Coritiba Foot Ball Club realizou nesta semana uma nova bateria de testes para a Covid-19. Entre atletas, profissionais da comissão técnica e colaboradores do clube, foram realizados exames em 64 pessoas. Levando em conta a transparência do processo de retorno às atividades, o clube confirma dois casos comprovados pelos exames laboratoriais, já informados à Secretaria de Saúde.