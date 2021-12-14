Coritiba busca investidores para auxiliar na chegada de Hyoran

Ciente da complexidade financeira que envolve viabilizar a chegada do meio-campista Hyoran, do Atlético-MG, o Coritiba busca o apoio de investidores em trabalho feito diretamente pelo presidente do Verdão, Juarez Moraes e Silva. A informação é do portal 'Bem Paraná'.>As movimentações mais recentes no mercado da bola!A esperança do clube do Alto da Glória, em um primeiro momento, era fazer negócio junto a equipe de Minas Gerais por empréstimo, tentando capitalizar no menor espaço que o jogador de 28 anos de idade recebeu diante da chegada de diversos nomes para o meio-campo do Atlético.

Porém, em entrevista recente, o diretor de futebol do clube mineiro, Rodrigo Caetano, deixou claro que existe apenas o desejo de se desfazer de Hyoran via negociação em defintivo. Algo que necessita de um investimento mínimo na casa de 2,2 milhões de euros (equivalente a quase R$ 14 milhões), valor fora dos padrões de investimento estabelecidos pelo Coritiba.

Outro ponto que acaba prejudicado com a não intenção do Atlético-MG em emprestar o atleta é a questão salarial. Se na cessão por empréstimo existe a chance de negociar uma divisão de vencimentos, a aquisição definitiva forçaria o Coxa a arcar com o total do salário de Hyoran que, atualmente, tem ganhos acima do que o clube paranaense está disposto a pagar.