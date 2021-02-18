futebol

Coritiba aumenta tabu contra o Palmeiras no Couto Pereira

Último revés do Coxa dentro de casa para o Verdão aconteceu na temporada 1997...
LanceNet

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:27

Crédito: Cesar Greco
Na noite da última quinta-feira, o Coritiba se aproveitou do time misto do Palmeiras e com um gol na reta final derrotou o atual campeão da América por 1 a 0.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O placar, além de consolar o torcedor que está chateado devido ao sexto rebaixamento, manteve um longo tabu do Coxa de 24 anos sem perder como mandante para o Verdão.
O último revés do Coritiba no Couto Pereira diante do Palmeiras aconteceu na Copa do Brasil de 1997. Na ocasião, o Alviverde levou a melhor por 1 a 0 com gol de Marquinhos.
Desde então, o Coritiba recebeu o Verdão em 14 oportunidades, com nove vitórias e cinco empates. A maior vitória aconteceu pela Copa do Brasil 2012, quando o Coxa venceu por 6 a 0. A vingança do Palmeiras veio na temporada seguinte, quando segurou o empate por 1 a 1 e faturou a copa nacional.
Veja o retrospecto do jogo no Couto Pereira a partir da última vitória do Palmeiras:
1997 – Coritiba 2 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil1999 – Coritiba 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão2001 – Coritiba 4 x 1 Palmeiras - Brasileirão2004 – Coritiba 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão2005 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão2009 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão2011 – Coritiba 6 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil2011 – Coritiba 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão2012 – Coritiba 1 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil2012 – Coritiba 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão2014 – Coritiba 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão2015 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão2016 – Coritiba 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão2017 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão2021 – Coritiba 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão

