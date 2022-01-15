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futebol

Coritiba apresenta zagueiro Guillermo de los Santos

Defensor vestiu a camisa do Coxa e falou sobre a emoção de chegar ao clube brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 20:16

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 20:16

O sábado foi de novidade para o torcedor do Coritiba, que viu o seu clube anunciar a chegada do zagueiro Guillermo de los Santos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em vídeo divulgado no site oficial, o novo reforço não escondeu a alegria por vestir a camisa do Coxa.
‘Me considero um jogador com experiência, em uma idade intermediária e justa. Valorizar as qualidades que tenho e expressar dentro de campo quando eu jogar. Esperamos cumprir as expectativas da torcida e do clube. Vou dar 100% de mim. Esperamos que venham muitas vitórias e muitos êxitos esse ano’, afirmou, antes de completar:
‘É um lindo desafio. Venho de um Campeonato Equatoriano por muitos anos para chegar à essa liga, a mais importante da América’.
Vale citar, que Guillermo de los Santos passou os últimos cinco anos na Universidad Católica-EQU e tornou-se um ídolo do clube equatoriano.
Crédito: GuillermodelosSantoséonovozagueirodoCoritiba(Divulgação/Coritiba

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