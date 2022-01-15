Coritiba apresenta zagueiro Guillermo de los Santos

O sábado foi de novidade para o torcedor do Coritiba, que viu o seu clube anunciar a chegada do zagueiro Guillermo de los Santos.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Em vídeo divulgado no site oficial, o novo reforço não escondeu a alegria por vestir a camisa do Coxa.

‘Me considero um jogador com experiência, em uma idade intermediária e justa. Valorizar as qualidades que tenho e expressar dentro de campo quando eu jogar. Esperamos cumprir as expectativas da torcida e do clube. Vou dar 100% de mim. Esperamos que venham muitas vitórias e muitos êxitos esse ano’, afirmou, antes de completar:

‘É um lindo desafio. Venho de um Campeonato Equatoriano por muitos anos para chegar à essa liga, a mais importante da América’.

Vale citar, que Guillermo de los Santos passou os últimos cinco anos na Universidad Católica-EQU e tornou-se um ídolo do clube equatoriano.